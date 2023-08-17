Украинские военные предприняли безуспешные попытки прорыва линии обороны на Запорожском направлении, сообщил в своем Telegram-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов. По его данным, российские войска продолжают сковывать наступление ВСУ в районе населенного пункта Работино.

Несмотря на огромные потери и колоссальные усилия, прилагаемые украинцами под Работино, прорыва линии обороны не происходит. Героические действия наших бойцов продолжают сковывать наступление противника, заставляя его перейти от тактики блицкрига к «ползучему» наступлению, самым результативным продвижением в котором становятся в лучшем случае сотни метров, — написал Пегов.