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Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что в ближайшее время проведёт встречу с двумя сопредседателями конституционного комитета по Сирии для обсуждения дальнейшей работы.

По его словам, повестку дня первых переговоров определят сами сирийцы.

Один сопредседатель будет от правительства, второй — от оппозиции, — уточнил он.

Педерсен также выразил надежду, что первая встреча комитета подаст хороший пример для последующих мероприятий, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии планирует посетить Москву. Сейчас по этому вопросу идут консультации.