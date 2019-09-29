Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что в ближайшее время проведёт встречу с двумя сопредседателями конституционного комитета по Сирии для обсуждения дальнейшей работы.
По его словам, повестку дня первых переговоров определят сами сирийцы.
Один сопредседатель будет от правительства, второй — от оппозиции, — уточнил он.
Педерсен также выразил надежду, что первая встреча комитета подаст хороший пример для последующих мероприятий, передаёт
Ранее News.ru писал, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии планирует посетить Москву. Сейчас по этому вопросу идут консультации.