В настоящее время в международных отношениях проявляется средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав». Такое заявление в ходе консультаций с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности, сделал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

Патрушев отметил, что силовой фактор в общении между государствами возрастает. По его мнению, международная обстановка сейчас характеризуется «высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости».

Также он отметил влияние на мировые процессы пандемии коронавирусной инфекции. В частности, эта проблема касается и вопросов глобальной безопасности.

Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряжённость, — добавил Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности в интервью «Российской газете» сказал, что Россия надёжно защищена от военных угроз, а уровень террористической активности существенно снижен.

Он подвёл итоги реализации предыдущей редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, а также наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов страны, подчеркнул секретарь Совбеза.