Цивилизованный мир вскоре получит свидетельства того, что США продолжают традиции гитлеровской Германии, проводившей бесчеловечные эксперименты над людьми. Россия завершает сбор доказательной базы в отношении американской военно-биологической деятельности на Украине, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми, — заявил он на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опубликовала «хронологическую реконструкцию» военно-биологической деятельности США на Украине. По её словам, данная информация далеко не полная и даёт лишь примерное представление о масштабах вовлечённости американских политических элит в эти процессы.

Хронология включает в себя более чем 30-летний период и начинается с 1991 года, когда в США была запущена программа Нанна-Лугара для контроля и ликвидации оружия массового уничтожения, включая биологическое, в странах бывшего СССР. Последней датой в перечне значится 8 марта 2022-го. В этот день замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд открыто признала сотрудничество Вашингтона и Киева по патогенам.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ будет постоянно поднимать в Совбезе ООН тему военно-биологической деятельности США на Украине, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности. Он добавил, что Москву интересует работа подконтрольных США лабораторий на территории всего бывшего СССР.