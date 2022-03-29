Патрушев: Запад может осуществить провокацию с оружием массового поражения

Запад способен вынашивать планы провокации с применением оружия массового поражения, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил, что именно у западных стран самый большой опыт по использованию токсичных веществ.

Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии, — заявил он.

Ранее Патрушев во время встречи с алжирским коллегой Нуреддином Макри заявил, что нынешняя ситуация на Украине — одно из следствий кровавой политики Америки. Он отметил тогда, что США долгое время занимались подавлением независимых государств в угоду своим геополитическим интересам.

Патрушев также заявил, что Россия не стремится к свержению киевских властей. Проводимая ей спецоперация направлена на защиту людей от геноцида, демилитаризацию и денацификацию Украины. Она стала упреждающей мерой в ответ на планы Киева по уничтожению ДНР и ЛНР.