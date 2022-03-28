Патрушев: США вынудили Евросоюз примкнуть к санкциям

Соединённые Штаты ради собственной выгоды заставили ЕС примкнуть к санкциям против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что интересы европейских стран Вашингтон не учитывал, передаёт РИА Новости.

Для реализации своих планов по слому всей системы международных отношений и насаждению так называемого порядка, основанного на правилах, то есть правилах США, американцы всё это время путём шантажа, обмана и угроз пытались вовлечь в свою орбиту максимальное количество государств, с интересами которых даже не думали считаться, — заявил Патрушев.

Он добавил, что сегодня в ЕС наблюдается резкий скачок цен на энергоресурсы и продовольственные товары. Он подчеркнул, что подобный эффект на европейскую экономику оказали западные санкции, когда как Россия ещё не ввела ответные ограничения.

На встрече с Нуреддином Макри Патрушев также выразил мнение, что цивилизованный мир вскоре получит свидетельства того, что США продолжают традиции гитлеровской Германии, проводившей бесчеловечные эксперименты над людьми. По его словам, Россия завершает сбор доказательной базы в отношении американской военно-биологической деятельности на Украине.