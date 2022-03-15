Патрушев сообщил о доказательствах подготовки ВСУ к нападению на Крым

↵У России появились документальные доказательства подготовки ВСУ вторжения в марте на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передаёт РИА Новости. Он отметил, что сведения об этом были получены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма, — сказал Патрушев.

9 марта российские военные получили документы Нацгвардии Украины, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию против Донбасса в марте 2022 года. Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что пока остаётся неизвестным, участвовали ли в подготовке украинских военных инструкторы из США и других западных стран и насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской армией.