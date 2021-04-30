Патрушев: ситуация в Афганистане ухудшилась из-за действий США

https://static.news.ru/photo/09834b68-a99c-11eb-9216-96000091f725_660.jpg Фото: isafmedia/flickr.com

Американские военные не выполнили заявленные задачи в Афганистане. После вывода своих войск они оставляют республику и афганский народ в очень сложном положении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Главной из них было уничтожение террористов, однако Афганистан до сих пор неизменно возглавляет списки стран, наиболее пострадавших от террористических атак. К тому же боевики не ограничиваются действиями на афганской земле, но и создают угрозу сопредельным странам, — отметил секретарь Совета безопасности России.

Патрушев считает, что в вопросе борьбы с наркотиками США также не достигли целей. С начала операции американских войск и сил НАТО в регионе масштабы производства героина увеличились в десятки раз. Афганистан по-прежнему обеспечивает 80% нелегального рынка опиатов.

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что США не подготовили военнослужащих афганских силовых структур. Они остаются недоукомплектованными, постоянно несут крупные потери, также в рядах афганских силовиков зафиксирован высокий уровень дезертирства.

За время пребывания в стране американцев ситуация изменилась лишь в худшую сторону, — подытожил Патрушев.

По его словам, США использовали регион в качестве плацдарма для проецирования своего геополитического влияния.

25 апреля США и НАТО приступили к выводу войск из Афганистана. Некоторые подразделения покидают свои базы. Штаты планируют окончательно вывести своих военных из страны к 11 сентября. Останутся только подразделения, необходимые для охраны американского консульства в Кабуле.