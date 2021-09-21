Патрушев рассказал о создании ещё одного военного блока против России и КНР

Созданное Австралией, Великобританией и США военно-политическое партнёрство AUKUS — это ещё один военный блок, который направлен против России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, уже существует объединение QUAD (Соединённые Штаты, Индия, Австралия и Япония), которое является прообразом аналога НАТО в Азии.

Буквально на днях в регионе оформился ещё один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели. Характерно, что при его создании американцы ещё и своих французских партнёров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры, — цитирует его издание.

На прошлой неделе Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового военного альянса. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS по первым буквам названий стран, входящих в его состав. В рамках этого соглашения США обеспечат Австралию атомным подводным флотом, способным нести обычное вооружение и десантные группы. Также страны — участницы нового блока намерены работать в сфере кибертехнологий и искусственного интеллекта.

Включение Австралии в этот военный альянс потребовало от неё разрыва контракта с Францией на общую сумму порядка 60 млрд долларов по поставке неатомных подводных лодок, что вызвало резкую реакцию в Париже. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв контракта «ударом в спину».