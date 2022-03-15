Патрушев: ракетный удар по Донецку является военным преступлением

Цветы на месте гибели людей от обстрела в Донецке

Ракетный удар по центру Донецка 14 марта является военным преступлением, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что ракетная атака выступает очередным подтверждением «нацистской сути киевского режима».

14 марта в результате ракетного удара погиб 21 и ранено 28 жителей Донецка. Это военное преступление еще раз подтверждает нацистскую суть правящего сегодня на Украине режима, — сказал он.

В результате удара украинской ракетой «Точка-У» 14 марта в центре Донецка погиб по меньшей мере 21 человек. Ещё как минимум 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР уже установлены имена и фамилии всех ответственных за нанесение ракетного удара. В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту применения украинскими националистами при обстреле Донецка ракетного комплекса «Точка-У».