Патрушев предрёк Европе глубокий экономический и политический кризис

Николай Патрушев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Европу в скором времени ждут глубокий экономический и политический кризис, высокая инфляция и общее снижение уровня жизни, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он добавил, что масла в огонь подольёт масштабная миграция, которая даст возможность властям европейских стран под другим ракурсом взглянуть на хорошо забытые старые проблемы нелегального распространения наркотиков и транснациональную преступность.

Европу ждёт глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев, — подчеркнул Патрушев.

По его словам, Запад уже столкнулся с активизацией теневого рынка человеческих органов, которые покупаются у социально уязвимых слоёв населения Украины для подпольной пересадки европейцам. В скором времени, считает секретарь Совбеза, Европу также ждёт оживление бизнеса по продаже детей-сирот.

Ранее Патрушев, говоря о последствиях ситуации на Украине, допустил распад страны на несколько государств. Он выразил мнение, что людей, проживающих на территории этой страны, связывает только общий страх перед «зверствами нацбатов».