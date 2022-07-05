Патрушев предостерёг от негативных последствий объявления РФ врагом НАТО Патрушев: решение НАТО объявить РФ врагом ведёт к дестабилизации безопасности в Европе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Решение НАТО объявить Россию врагом ведёт к эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он также подчеркнул, что такое решение противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде, — сказал Патрушев.

По его словам, США с союзниками отказались вести конструктивный диалог с РФ в сфере стратегической стабильности и проигнорировали требования о гарантиях безопасности. При этом продвижение НАТО к границам России продолжилось: принято решение о приёме в Альянс Швеции и Финляндии, создан блок AUKUS.

Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряжённости и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать, — подчеркнул Патрушев.

Ранее стало известно, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев 5 июля проведёт в Хабаровске совещание с главами дальневосточных регионов, командованием Восточного военного округа (ВВО), представителями федеральных министерств и ведомств. На встрече предполагалось обсудить актуальные вопросы национальной безопасности.