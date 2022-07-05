Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на военную помощь Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия. Об этом заявил в ходе выступления в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.
По словам секретаря российского Совбеза, главным целями спецоперации являются демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, добиться её нейтрального статуса, который будет прописан в конституции государства.
Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты, — сообщил Патрушев.
В ходе выступления он также сообщил, что решение НАТО объявить Россию врагом ведёт к эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе. Он подчеркнул, что такое решение противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО.
Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев 5 июля проведёт в Хабаровске совещание с главами дальневосточных регионов, командованием Восточного военного округа (ВВО), представителями федеральных министерств и ведомств.