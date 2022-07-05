Патрушев пообещал достичь целей спецоперации на Украине, несмотря ни на что Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на военную помощь Запада Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на военную помощь Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия. Об этом заявил в ходе выступления в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам секретаря российского Совбеза, главным целями спецоперации являются демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, добиться её нейтрального статуса, который будет прописан в конституции государства.

Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты, — сообщил Патрушев.

В ходе выступления он также сообщил, что решение НАТО объявить Россию врагом ведёт к эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе. Он подчеркнул, что такое решение противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев 5 июля проведёт в Хабаровске совещание с главами дальневосточных регионов, командованием Восточного военного округа (ВВО), представителями федеральных министерств и ведомств.