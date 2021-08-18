Патрушев оценил вероятность ввода российских войск в Афганистан

В настоящее время нет предпосылок для ввода российских войск в Афганистан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Он отметил, что на афганском направлении Москва будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях. Кроме того, Россия вместе со своими партнёрами займётся поиском вариантов налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования ситуации.

Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует московский формат. Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию, — сказал Патрушев.

Он добавил, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Ранее Патрушев заявил, что Украина повторит судьбу Афганистана из-за сотрудничества с США. По его мнению, Украина «угоднически прислуживает» интересам Штатов.