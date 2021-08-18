Патрушев оценил вероятность ввода российских войск в Афганистан
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
08:41, 19 августа 2021
Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru
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В настоящее время нет предпосылок для ввода российских войск в Афганистан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Он отметил, что на афганском направлении Москва будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях. Кроме того, Россия вместе со своими партнёрами займётся поиском вариантов налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования ситуации.
Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует московский формат. Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию, — сказал Патрушев.
Он добавил, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.
Ранее Патрушев заявил, что Украина повторит судьбу Афганистана из-за сотрудничества с США. По его мнению, Украина «угоднически прислуживает» интересам Штатов.