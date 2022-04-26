Патрушев назвал цель спецоперации на Украине Секретарь Совбеза Патрушев: цель спецоперации на Украине состоит в разгроме созданного Западом плацдарма неонацизма

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Спецоперация на Украине проводится с целью разгрома плацдарма неонацизма, созданного в стране Западом. Украина насыщена оружием и представляет угрозу для России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ, — сказал он.

По словам Патрушева, необходимость демилитаризации Украины обусловлена тем, что она представляет угрозу для России, будучи насыщенной вооружением в том числе, с точки зрения разработки и применения ядерного, биологического и химического оружия.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что от достижения целей спецоперации зависит спасение жизней людей, населяющих Донецкую и Луганские народные республики, от творимого неонацистами геноцида.

Патрушев добавил, что ранее гитлеровцы стремились уничтожить всё русское население, а теперь их последователи пытаются сделать это руками славян. Он заявил, что Россия не позволит этому случиться.

Ранее секретарь Совбеза РФ допустил, что политика Запада и нынешних киевских властей может довести Украину до распада на несколько государств. По его словам, сейчас живыщие на территории Украины народы связаны только общим страхом перед «зверствами нацбатов».