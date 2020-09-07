Патриарха Варфоломея оскорбило решение Анкары сделать в храмах мечети

https://static.news.ru/photo/b47c94e0-f0ef-11ea-9c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Константинопольский патриарх Варфоломей считает, что у властей Турции не было необходимости превращать в мусульманские мечети храм Святой Софии и монастырь Хора в Стамбуле. По его мнению, такие решения оскорбляют греков, их идентичность и культуру.

Свою позицию относительно превращения храмов в мечети он высказал в годовщину погромов греков в Стамбуле в сентябре 1955 года и закрытием в 1971 году богословской школы в Халки. Тогда, по его словам, «варварство разрушило дома, магазины, церкви, законопослушных и невинных людей», даже кладбища были осквернены.

А несколько недель назад превращение Великой Церкви в мечеть. А чуть позже красивейшего монастыря Хора тоже в мечеть. Как будто в городе не хватает мечетей, как будто возникла потребность в большем количестве мест поклонения верующих преобладающей здесь религии, — сказал Варфоломей.

По мнению константинопольского патриарха, который считает себя главой православия во всем мире, правители поспешили принять эти решения и действия, которые оскорбляют их идентичность, историю и культуру, пишет РИА Новости.

В июле 2020 года президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть и начале там мусульманских богослужений. 21 августа правительство Турции также решило превратить в мечеть монастырь Хора в Стамбуле. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя. В 1945 году монастырь стал музеем.