Константинопольский патриарх Варфоломей для обсуждения вопроса единства планирует созвать общеправославную встречу предстоятелей всех православных церквей.
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По данным источника, вопрос о созыве общеправославной встречи решит трёхдневный синод. При этом присутствие на мероприятии Епифания Думенко может привести к тому, что не приедут другие главы церквей, в частности патриарх Кирилл.
Ранее NEWS.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил главам православных церквей пересмотреть статус Константинопольского патриарха. По мнению предстоятеля РПЦ, Варфоломей должен быть «первым среди равных» и не считать себя «судьёй последней инстанции».
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