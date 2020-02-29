https://static.news.ru/photo/60b050ea-5acc-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Варфоломей Фото: Alfonso Di Vincenzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Константинопольский патриарх Варфоломей для обсуждения вопроса единства планирует созвать общеправославную встречу предстоятелей всех православных церквей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в церковных кругах, на мероприятие пригласят глав 15 церквей, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главу Православной церкви Украины Епифания Думенко.

По данным источника, вопрос о созыве общеправославной встречи решит трёхдневный синод. При этом присутствие на мероприятии Епифания Думенко может привести к тому, что не приедут другие главы церквей, в частности патриарх Кирилл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил главам православных церквей пересмотреть статус Константинопольского патриарха. По мнению предстоятеля РПЦ, Варфоломей должен быть «первым среди равных» и не считать себя «судьёй последней инстанции».