Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством Христовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Франциска с католическим Рождеством, следует из сообщения, опубликованного на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Глава РПЦ также направил поздравления главам инославных церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю.

Ваше Святейшество! Поздравляю вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной вам пастве - мира и благоденствия, — говорится в поздравительном письме к папе римскому.

Поздравляя глав инославных церквей патриарх Кирилл пожелал «духовной радости о пришедшем Спасителе и Его всещедрой помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве — мира и благоденствия».

Католики, протестанты и большинство поместных православных церквей мира встретили в ночь на 25 декабря Рождество Христово — один из важнейших праздников, который является государственным более чем в 100 странах мира. NEWS.ru опубликовал фотоматериал, как католики встретили Рождество в разных уголках земного шара.

Обязательным элементом празднования для верующих остается посещение рождественской мессы. 25 декабря служат три литургии — ночью, на заре и днем. В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Этот обычай зародился в XIII веке, а со временем ясли стали ставить перед Рождеством и в дома