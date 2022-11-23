Патриарх Александрийский прекратил поминать патриарха Кирилла Romfea: Феодор II прекратил поминать патриарха Кирилла в связи с действиями РПЦ в Африке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II решил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Причиной называется «незаконное вторжение» Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриарха на Африканском континенте. Об этом сообщает агентство церковных новостей Romfea по итогам первого дня синода Александрийской православной церкви.

Сообщается, что синод подробно рассмотрел вопрос об «антиканоническом вторжении» РПЦ в приходы Александрийского патриархата в Африке при координации патриаршего экзарха в Африке митрополита Клинского Леонида. После этого приступили к извержению митрополита Леонида из сана за ряд канонических правонарушений, включая вторжение в юрисдикции древней церкви, освящение антиминсов, раздачу святого миро, подкуп за деньги местного духовенства и другие. Кроме того, собрание осудило «новые церковно-политические „теории“ о распределении Русского мира по вселенной на основе национальности».

Наконец, после многомесячного игнорирования и молчания патриарха Московского Кирилла на письменные протесты Папы и Патриарха Александрийского по поводу отзыва его «экзархических органов» из Африки, прерывается с этого времени поминовение имени патриарха Московского предстоятелем Александрийской церкви, — говорится в сообщении.

Священный синод РПЦ в декабре 2021 года принял решение создать патриарший экзархат Африки с двумя епархиями в его составе. Патриаршим экзархом был назначен митрополит Клинский Леонид. Причиной для такого решения стало признание патриархом Александрийским и всей Африки Феодором Православной церкви Украины (ПЦУ) и внесение имени ее главы Епифания Думенко в диптих.

После этого синод Александрийской православной церкви выразил «глубочайшую скорбь» относительно решения РПЦ и назвал создание экзархата в Африке «антиканоническим и антицерковным вторжением».

ПЦУ была сформирована по инициативе бывшего главы украинского государства Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ, находящейся в подчинении Московского патриархата. Объединительный собор прошёл в конце 2018 года в Киеве. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил новой церкви томос об автокефалии. В РПЦ новую церковную структуру признавать отказались.