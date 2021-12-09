Патимейкер: Джонсона требуют в отставку за вечеринку во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики из-за появления в таблоидах деталей прошлогоднего корпоратива для его ближайших подчинённых. Оказалось, когда всё Соединённое Королевство переживало локдаун на фоне распространения коронавируса, на Даунинг-стрит широко праздновали Рождество. Это не только подорвало доверие к фигуре Джонсона, но и заставило сомневаться в анонсированных им накануне мерах по сдерживанию «омикрон»-штамма.
Объявленное Лондоном ужесточение санитарных мер по борьбе с «омикроном» было раскритиковано британским общественным мнением. Как
Это был кошмар с точки зрения ковида, — говорит один из собеседников издания.
Публикация подробностей рождественского веселья, одним из участников которого стал сам премьер, совпала с заявлением одного из главных руководителей британского здравоохранения Дженни Харрис, которая на днях
«Это очень обидно»
Социологический опрос,
После «слива» в Daily Mirror в отставку подала советница Джонсона Аллегра Страттон. В своём выступлении, в ходе которого она
Поведение Джонсона стало предметом дискуссии в парламенте. Премьеру пришлось отвечать перед разгневанными депутатами в рамках еженедельного доклада перед Палатой общин.
Почему люди, находящиеся дома и слушающие премьер-министра и госсекретаря, должны делать то, к чему люди, работающие на Даунинг-стрит, сами не готовы? — задал вопрос один из видных представителей консерваторов Марк Харпер.
Тем не менее, один из анонимных собеседников Politico в Консервативной партии заявил, что пока трудно оценивать степень ущерба, который был нанесён «патигейтом» отношениям между премьером и его соратниками: должно пройти чуть больше времени.
Однако у членов правительства терпения кончается.
В Уайтхолле [в правительстве] много людей, которые достаточно рассержены, — говорит другой источник Politico. — Есть министры, которые говорят: «Вы знаете, он [Джонсон] заставил нас всех выглядеть задротами».
Источник издания отмечает, что скандал и его последствия — «это очень обидно».
«Омикрон» как предупреждение
В разговоре с NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг указал на довольно быстрые темпы распространения нового штамма «омикрон» в Британии.
Согласно оценкам, число случаев заражения этим вариантом удваивается каждые 2-3 дня. С учётом сохраняющегося высокого уровня распространения «дельта»-варианта, правительство Великобритании ужесточило ограничения, чтобы дать определённую передышку процессу лечения и увеличению числа бустерных уколов.
Это, по словам эксперта, рассчитано на то, чтобы подавить распространение «омикрона» в преддверии католического Рождества.
Комментируя NEWS.ru ситуацию в Британии, профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс заметил, что ужесточение правил ношения масок и введение вакцинных паспортов — это хорошая идея.
Вариант «омикрон» — это предупреждение о том, что COVID-19 ещё не исчез, и мы должны продолжать принимать меры для предотвращения заражения и, соответственно, госпитализации и смертей.
Впрочем, по словам эксперта, о новом штамме пока известно очень мало.