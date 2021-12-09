Патимейкер: Джонсона требуют в отставку за вечеринку во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики из-за появления в таблоидах деталей прошлогоднего корпоратива для его ближайших подчинённых. Оказалось, когда всё Соединённое Королевство переживало локдаун на фоне распространения коронавируса, на Даунинг-стрит широко праздновали Рождество. Это не только подорвало доверие к фигуре Джонсона, но и заставило сомневаться в анонсированных им накануне мерах по сдерживанию «омикрон»-штамма.

Объявленное Лондоном ужесточение санитарных мер по борьбе с «омикроном» было раскритиковано британским общественным мнением. Как пишет европейское бюро Politico, многие специалисты сочли новые шаги способом отвлечь внимание от скандала вокруг премьер-министра, повод для которого дала публикация в Daily Mirror. По данным таблоида, в прошлом декабре, когда в Соединённом Королевстве действовал жёсткий локдаун, Джонсон и его высокопоставленные сотрудники устроили непубличную рождественскую вечеринку — с алкоголем, танцами и «тайным Сантой». Источники Daily Mirror сообщили, что около 50 человек находились «щека к щеке» в помещении, где устраивалось торжество.

Это был кошмар с точки зрения ковида, — говорит один из собеседников издания.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Публикация подробностей рождественского веселья, одним из участников которого стал сам премьер, совпала с заявлением одного из главных руководителей британского здравоохранения Дженни Харрис, которая на днях предупредила , что людям следует сократить общение в это Рождество, чтобы обуздать «волны» заболеваемости. Однако, как говорят источники Daily Mirror, соответcтвующие правила действуют для кого угодно, только не для членов премьерской резиденции, потому что даже в наиболее трагические моменты распространения COVID-19 Даунинг-стрит становилась местом «многих общественных мероприятий».

«Это очень обидно»

Социологический опрос, проведённый консалтинговой компанией Savanta ComRes, продемонстрировал, что свыше половины избирателей видят необходимость в отставке Джонсона. Даже значительная часть (33%) сторонников Консервативной партии выразила согласие с тем, что премьер-министр должен оставить свой пост. Трое из пяти респондентов заметили, что всем участникам рождественской вечеринки необходима добровольная сдача полномочий.

После «слива» в Daily Mirror в отставку подала советница Джонсона Аллегра Страттон. В своём выступлении, в ходе которого она еле сдерживала слёзы, бывшая чиновница отметила, что британская общественность имеет право ожидать от представителей здания на Даунинг-стрит, 10, «порядочности и соответствия самым высоким стандартам».

Поведение Джонсона стало предметом дискуссии в парламенте. Премьеру пришлось отвечать перед разгневанными депутатами в рамках еженедельного доклада перед Палатой общин.

Почему люди, находящиеся дома и слушающие премьер-министра и госсекретаря, должны делать то, к чему люди, работающие на Даунинг-стрит, сами не готовы? — задал вопрос один из видных представителей консерваторов Марк Харпер.

Тем не менее, один из анонимных собеседников Politico в Консервативной партии заявил, что пока трудно оценивать степень ущерба, который был нанесён «патигейтом» отношениям между премьером и его соратниками: должно пройти чуть больше времени.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако у членов правительства терпения кончается.

В Уайтхолле [в правительстве] много людей, которые достаточно рассержены, — говорит другой источник Politico. — Есть министры, которые говорят: «Вы знаете, он [Джонсон] заставил нас всех выглядеть задротами».

Источник издания отмечает, что скандал и его последствия — «это очень обидно».

«Омикрон» как предупреждение

В разговоре с NEWS.ru вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг указал на довольно быстрые темпы распространения нового штамма «омикрон» в Британии.

Согласно оценкам, число случаев заражения этим вариантом удваивается каждые 2-3 дня. С учётом сохраняющегося высокого уровня распространения «дельта»-варианта, правительство Великобритании ужесточило ограничения, чтобы дать определённую передышку процессу лечения и увеличению числа бустерных уколов. Лоуренс Янг профессор молекулярной онкологии Уорикского университета профессор молекулярной онкологии Уорикского университета

Это, по словам эксперта, рассчитано на то, чтобы подавить распространение «омикрона» в преддверии католического Рождества.

Комментируя NEWS.ru ситуацию в Британии, профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс заметил, что ужесточение правил ношения масок и введение вакцинных паспортов — это хорошая идея.

Вариант «омикрон» — это предупреждение о том, что COVID-19 ещё не исчез, и мы должны продолжать принимать меры для предотвращения заражения и, соответственно, госпитализации и смертей. Грег Тауэрс профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона

Впрочем, по словам эксперта, о новом штамме пока известно очень мало.