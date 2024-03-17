Пасынок главкома ВСУ попросил у Путина российское гражданство Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван попросил у Путина российский паспорт

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Иван Сырский

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Иван захотел получить российское гражданство, передает RT. Мужчина, который живет в Австралии, вышел на демонстрацию к генконсульству России в Сиднее с российской символикой и попросил принять его в гражданство РФ.

В беседе с журналистами он заявил, что с удовольствием бы принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Вот только российского паспорта у него нет.

На этой волне я прошу президента Российской Федерации [Владимира Путина] сделать меня гражданином, чтобы я тоже мог отдавать свой голос и выбирать президентов, — сказал Иван.

В начале феврале новым главкомом ВСУ стал уроженец Владимирской области и выпускник Московского общевойскового командного училища Александр Сырский. Он давно живет в Киеве, а его родители и брат остались в России. Отец главкома ВСУ заявил, что не понимает, как его сын может работать с украинскими властями, знакомые матери Сырского говорят о ее «ужасном состоянии», а пасынок называл его «подлецом».

Ранее СМИ писали, что брат Ивана Антон Сырский ездит по Австралии на черном джипе с флагом СССР и Новороссии. Мужчина рассказывал, что не общается со своим отчимом. По его словам, младший брат, родной сын Сырского, поступил так же.