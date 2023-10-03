Пастор в Кении заперся в клетке со львами, чтобы доказать библейское чудо

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кенийский священнослужитель провел время в клетке со львами, чтобы продемонстрировать пастве один из библейских сюжетов, пишет издание Kenyans. Мужчина в ярко-синем костюме, называющий себя Даниилом, посидел возле хищников, один из которых схватил его за руку, но быстро отпустил.

На этот поступок отреагировал член кенийского парламента Рональд Караури, который предложил пастору съездить с ним в саванну и вместе посмотреть на диких львов.

Готов отвезти его в Масаи-Мара (заповедник на юго-западе страны — NEWS.ru) и оплатить все расходы. Посмотрим на львов, он сможет погулять с ними, — цитирует портал парламентария.

Отмечается, что пастор пока ответа не дал, однако администрация национального парка навряд ли разрешит гражданам такую прогулку.

Издание, комментируя действия пастора, ссылается на эпизод из Ветхого завета про Даниила во рву со львами, в котором пророк провел ночь и не пострадал.

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