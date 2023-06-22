Пассажиры «Титана» погибли или живы? Кислород в батискафе закончился Шансы спасти людей все ниже

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Поиски пропавшего батискафа «Титан», который исчез при погружении к обломкам «Титаника» на дне Атлантики, продолжаются пятый день. Как признают спасатели, поисковая операция «вступила в критическую фазу». Шансы спасти людей все ниже. Запас кислорода на борту, по сообщениям СМИ, скорее всего, закончился днем 22 июня. Продлить жизнь пассажирам может задержка дыхания. Как проходят последние часы поиска подводного аппарата в Атлантическом океане — в материале NEWS.ru.

Как спасали «Титан»

К утру четверга в поисково-спасательной операции участвовали уже четыре страны — США, Канада, Великобритания и Франция. Американский военно-морской флот отправил к месту происшествия собственную систему Flyaway Deep Ocean Salvage System, которую используют для подъема громоздких и тяжелых объектов с морского дна, сообщает The Guardian. Площадь поисков выросла уже до 26 тысяч квадратных километров.

Исследовательское судно «Полярный принц», с которого батискаф и был спущен на воду, теперь стал командным центром поисков. В помощь спасателям отправился робот «Виктор» — высокотехнологичный глубоководный аппарат Victor 6000 — его несет французское судно Atalante. Береговая охрана США заявила, что пять кораблей искали «Титан» в среду, сегодня их должно стать десять.

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Фото: Public domain/Wikimedia Commons Глубоководный аппарат Victor 6000 на место операции отправила Франция

Накануне рядом с местом, где подлодка перестала переходить на связь, спасатели зафиксировали некие стуки, которые звучали с 30-минутными интервалами. Сигналы подавали члены экипажа, предполагают эксперты. Это дало надежду на счастливый исход. Спасатели сосредоточились на этой области, но к утру 22 июня официальные власти США и Канады признали, что так и не смогли обнаружить источник звуков.

«Звуки, которые были зарегистрированы с помощью гидролокационного оборудования в районе поисков пропавшего батискафа „Титан“, вероятно, не были звуками, исходившими от глубоководного аппарата», — сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух представителей Министерства внутренней безопасности США.

Остался ли еще воздух

Компания OceanGate, которая разработала батискаф и отправляет туристов к обломкам «Титаника» с 2021 года, утверждала, что запасов кислорода на борту хватает на 96 часов. Это значит, что в четверг днем воздух на борту должен был закончиться.

Фото: oceangate.com oceangate.com

Эксперты отмечают, что в реальности объемов воздуха может хватить на более длительное время.

Многое зависит от того, как вел себя экипаж. Если люди сохраняли спокойствие, совершали минимум физической активности и контролировали дыхание, то, возможно, они все еще живы. И наоборот, если пассажиров «Титана» охватила паника и они слишком активно тратили воздух, то их уже может не быть в живых.

«Никто не может спрогнозировать, как люди реагируют на стресс в сложной ситуации. Некоторые увеличивают скорость метаболизма, а другие расслабляются и засыпают», — говорят эксперты The Guardian. Как отмечает доктор Гленн Синглман, эксперт по экстремальной медицине, посетивший место крушения «Титаника», кислород внутрь судна, вероятно, доставляется при обычной атмосферной концентрации 21% — в противном случае возникает угроза возгорания внутри батискафа. Одной из возможных причин исчезновения батискафа называют пожар.

В то же время подводные аппараты обычно оснащаются «скрубберами» с натриевой известью, которые удаляют углекислый газ из воздуха. Но фильтры нужно менять, когда достигается предел насыщения.

Фото: oceangate.com Связь с батискафом пропала в воскресенье днем, 18 июня

Что будет, когда кислород начнет заканчиваться

На борту «Титана» очень тесно — там едва помещаются пять человек.

По словам Гленна Синглмана, когда уровень кислорода в кабине будет падать, у пассажиров начнется гипоксия — состояние, когда ткани организма не насыщаются кислородом.

В таких случаях у людей начинает кружиться и болеть голова, возникают галлюцинации, появляется тахикардия, дыхание со свистом, озноб, шум в ушах, судороги, за которыми следуют потеря сознания и смерть.

Что о «Титане» рассказал бывший пассажир

Майк Рейсс, который трижды погружался на «Титане» к обломкам «Титаника», подтвердил западным репортерам, что у батискафа уже возникали критические проблемы с безопасностью и он уже терял связь с внешним миром. Правда, максимум на пару часов.

«Я совершил три разных погружения с этой компанией, и почти всегда были потери связи», — рассказал Рейсс.

Путешественник отметил, что OceanGate всегда понимала риски, которым подвергает подводных туристов. По словам Рейсса, перед погружением сотрудники компании требуют подписать контракт, в котором слово «смерть» упоминается три раза. Между тем за прошлый год OceanGate заработала примерно $7 млн на нескольких 8-дневных экспедициях к «Титанику».

О каких рисках предупреждал основатель OceanGate

Как известно, на борту батискафа находится основатель проекта туристических поездок к «Титанику» Стоктон Раш. Незадолго до погружения он сам предупреждал о факторах, которые могут привести к провалу экспедиции.

К примеру, глава OceanGate признал, что «Титан» может запутаться в глубоководных рыболовных сетях или застрять между подводными скалами. По мнению бизнесмена, от таких внештатных ситуаций мог спасти только опытный пилот, который хорошо чувствует судно. Несмотря на меры предосторожности, есть предел гарантий безопасности и нужно просто смириться с рисками.

«Если вы просто хотите быть в безопасности, не вставайте с постели, не садитесь в машину, ничего не делайте. Это действительно вопрос риска и награды за эти риски», — говорил Раш.

Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» много раз спускался к «Титанику», а теперь исчез

Что могло произойти с батискафом

При этом до сих пор неизвестно, что именно пошло не так во время погружения. Существуют разные версии. По одной из них, батискаф застрял в обломках «Титаника». Есть вероятность, что устройство, которое управляло батискафом и держало связь с плавбазой на поверхности, вышло из строя, и без «джойстика» пилот «Титана» просто не мог им управлять.

По другой версии, причиной аварии стал пожар на борту батискафа. Короткое замыкание могло вызвать задымление, из-за которого пассажиры на борту потеряли сознание.

Самый безнадежный вариант — потенциальное столкновение с неким объектом, из-за которого в судне могла образоваться пробоина. На такой глубине она стала бы фатальной из-за давления и спровоцировала бы взрыв.

Успеют ли поднять батискаф

Хотя кислород, как пишут СМИ, мог закончиться на борту примерно в 14:00 по московскому времени, минимальные шансы на спасение экипажа все еще остаются. Если окажется, что батискаф всплыл и находится на поверхности, спасателям будет достаточно подобраться к судну, открыть люк и вывести пострадавших на сушу. Сделать это изнутри самостоятельно они не смогут.

Если подлодка застряла где-то на глубине, шансы спасти людей существенно снижаются.

Глубоководный инженер Рон Аллум, спроектировавший судно, на котором режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон опускался в Марианскую впадину, заявил, что на подъем батискафа может уйти как минимум несколько часов.

«Если батискаф цел, к нему мог бы прицепиться дистанционно управляемый аппарат. Он мог бы доставить судно на мелководье... Возможно, аппарату придется обходить обломки „Титаника“... На это может потребоваться несколько часов», — считает Аллум. Более пессимистические сценарии закладывают на операцию чуть ли не месяц.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отплытия экспедиции Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отплытия экспедиции Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан»

Что думают о происшествии Джеймс Кэмерон и Анатолий Сагалевич

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон выразил соболезнования своему товарищу, российскому океанографу Анатолию Сагалевичу, который дружил с пилотом «Титана», французским исследователем Полем-Анри Наржоле. По всей видимости, Камерон считает, что команда погибла

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржоле... Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», — признался Сагалевич в интервью РИА Новости.

Сам Сагалевич, который помогал Кэмерону спускаться к обломкам «Титаника» на глубоководном аппарате «Мир», ранее связал причину пропажи «Титана» с конструкций аппарата.

«Это связано с конструкцией, без сомнений абсолютно», — говорил российский специалист. По его словам, аппарат не был сертифицирован, а значит, его тестовые испытания не проводились.

Сагалевич назвал конструкторов «Титана» вандалами. Он уточнил, что работа подобных аппаратов без сертификации недопустима.

Что говорят российские подводники

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин отметил в беседе с NEWS.ru, что шансы на спасение членов экипажа подлодки близки к нулю.

«Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало», — считает Дандыкин.

Как пропал батискаф, кто находится внутри

Батискаф «Титан» с пятью туристами на борту направлялся к обломкам «Титаника», которые находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тысячи метров.

Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation Фото: Ocean Gate Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Ocean Gate Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд Фото: Ocean Gate Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном

Аппарат длиной 6,4 метра принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая с 2021 года предоставляет возможность всем желающим исследовать останки знаменитого лайнера. Билет стоит $250 тысяч. The Guardian уточняет, что компания за это время привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15–20 исследователей.

Ожидалось, что «Титан» потратит два часа на спуск к «Титанику», несколько часов на изучение места и еще два на всплытие. Контакт с «Титаном» был потерян уже через 1 час 45 минут после начала экспедиции в воскресенье. К тому времени судно, предположительно, уже достигло глубины около 3500 метров.

На борту «Титана» находятся 58-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман (оба — подданные Великобритании), французский исследователь Поль-Анри Наржоле 77 лет и сам основатель OceanGate Стоктон Раш. Кстати, СМИ выяснили, что супруга Раша, директор по коммуникациям в OceanGate Венди Раш — праправнучка Исидора и Иды Штраус, погибших на «Титанике».

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