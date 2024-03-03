Пассажиры самолета с оторвавшейся дверью требуют от авикомпании $1 млрд Mirror: пассажиры самолета с оторвавшейся дверью подали в суд на авиакомпанию

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press

Американская пара подает в суд на авиакомпанию Alaska Airlines из-за недавнего инцидента, в ходе которого из воздушного судна вылетела дверь прямо во время полета, сообщает Mirror. Они требуют от организации $1 млрд, так как именно они сидели ближе всего к выходу. Пострадавшие утверждают, что произошедшее стало для них травмирующим опытом, а их жизни после этого изменились навсегда.

Аманда Стрикленд и ее бойфренд Кайл Ринкер направлялись в Онатрио, штат Калифорния, 5 января, когда произошел страшный инцидент. Они, а также третье лицо, находившееся на борту самолета, пытаются потребовать от Alaska Airlines и Boeing ошеломляющую цифру за то, что, по их утверждению, было травмирующим опытом, — говорится в публикации.

Возлюбленные уверены, что компания не всегда следует протоколам безопасности. По их словам, они передают часть обязанностей подрядчикам, наблюдение за деятельностью которых не ведется.

Инцидент с дверью вынудил самолет совершить экстренную посадку в Портленде в штате Орегон. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией. Рейс направлялся в город Онтарио в штате Калифорния.