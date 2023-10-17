Пассажиры самолета поругались из-за войны в Израиле и сорвали вылет В Австралии пассажиры самолета поссорились из-за войны в Израиле и сорвали вылет

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Jetstar поссорились на борту из-за конфликта Израиля и Палестины, сорвав при этом вылет, сообщает портал News.com.au. Один из участников спора решил покинуть борт, а за ним вышли и другие пассажиры. В итоге рейс отложили на несколько часов.

По информации журналистов, рано утром 17 октября борт готовился отправиться из Сиднея в Мельбурн. Однако после посадки один из пассажиров начал нервничать: сначала потребовал заменить ему место и не пересел, а потом выпрашивал разрешения сходить в туалет, но так и не воспользовался уборной. В итоге другой пассажир сказал ему: «Возьми себя в руки, в Палестине идет война».

После этого мужчины начали спорить на повышенных тонах по поводу израильско-палестинского конфликта. Один из оппонентов решил покинуть самолет, и лайнеру пришлось вернуться к терминалу. Вслед за ним решили выйти и другие пассажиры. Как рассказала пассажирка, людей очень встревожили крики о войне, поэтому некоторые захотели перестраховаться и покинуть борт. Другая женщина отметила, что ситуация, когда люди стали выходить из самолета после криков о войне на Ближнем Востоке, напомнила ей об 11 сентября.

Мы понимаем, что ситуация заставила некоторых других людей на борту чувствовать себя неловко, и они также решили не продолжать свое путешествие. В результате нам пришлось задержать рейс и извиниться перед клиентами за неудобства, — сказал представитель Jetstar.

Рейс пришлось перенести на другое время. Самолет вылетел спустя несколько часов. Как отмечает портал, никто после инцидента не был задержан.

Ранее самолет компании Japan Airlines не смог взлететь из-за перевеса — половина пассажиров на борту была борцами сумо. Спортсмены должны были отправиться на соревнования двумя рейсами из токийского аэропорта Ханеда и аэропорта Итами в Осаке на остров Амами Ошима, однако из соображений безопасности для них организовали дополнительный рейс.