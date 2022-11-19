Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком на взлетной полосе в Перу

Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажирский самолет Airbus A320Neo компании LATAM столкнулся с грузовиков на взлетно-посадочной полосе в Перу. Происшествие случилось в аэропорту Хорхе Чавеса в Лиме, пишет RPP. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Mash.

После столкновения самолет загорелся, но пожарным удалось его потушить. Пассажиры были сразу эвакуированы, информации о пострадавших нет.

На днях в США на авиашоу в Далласе столкнулись истребитель и бомбардировщик времен Второй мировой войны, в результате чего погибли шесть человек. Как утверждают организаторы, судна находились в исправном состоянии, за их штурвалами были опытные пилоты.

Ранее пассажирский самолет ATR 42-500, принадлежащий крупной частной авиакомпании Танзании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании. Он потерпел крушение из-за сильного ветра и дождя, на борту лайнера находились 53 человека, 49 их них пассажиры. За штурвалом самолета находился летчик с 20-летним стажем.