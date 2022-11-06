Пассажирский самолет рухнул в озеро в Танзании Пассажирский самолет компании Precision Air рухнул в озеро Виктория в Танзании

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Пассажирский самолет ATR 42-500, принадлежащий крупной частной авиакомпании Танзании Precision Air упал в озеро Виктория, сообщается в Twitter авиаперевозчика. На борту лайнера находились 53 человека, 49 их них пассажиры. Самолет следовал Дар-эс-Салама в Букобу через Мванзу, но потерпел крушение из-за сильного дождя и ветра.

Рейс авиакомпании Precision Air номер PW 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, попал в аварию при подлете к аэропорту Букобы. На место происшествия была направлена спасательная команда, — говорится в сообщении.

По данным Tanzania Business Insight, сотрудники экстренных служб уже спасли 24 пассажира из 49. Как сообщает издание, пилота зовут Бурухани Рубага, он летчик с 20-летним стажем.

Ранее в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что у самолета лопнуло пневматическое шасси при посадке в аэропорту Иркутска. Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 77 человек.