Пассажирский самолет попал под обстрел боевиков наркобарона в Мексике

Фото: Arturo Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажирский самолет попал под обстрел боевиков наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, сына главы крупнейшего мексиканского наркокартеля Хоакина Гусмана Лоэра (Эль Чапо), сообщает «Подъем». На кадрах, опубликованных очевидцами, показано, как испуганные пассажиры пытаются укрыться за своими креслами в салоне транспортного средства.

По данным радиостанции Formula, Овидио Гусман Лопес был задержан и доставлен в тюрьму максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико 5 января. Против него действует запрос на экстрадицию в США, где он обвиняется в преступном сговоре для распространения наркотиков. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард исключил возможность ускоренной выдачи Гусмана Лопеса.

Задержание сына Эль Чапо сопровождалось резким обострением обстановки в Кульякане. На улицах начались перестрелки, дороги в нескольких района заблокировали горящими автомобилями. На текущий момент ситуация в городе относительно нормализовалась. По последним данным, в стычках с преступными группировками пострадали как минимум 27 человек, из них большая часть — представители силовых структур. СМИ сообщали о гибели пяти военных.

Наркобарон Коротышка был экстрадирован из Мексики в США в 2017 году. В июле 2019 года суд в Штатах приговорил Хоакина Гусмана Лоэру к пожизненному тюремному заключению и еще 30 годам лишения свободы. Мать Коротышки просила американского лидера Дональда Трампа разрешить ей встретиться с сыном.