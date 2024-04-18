Пассажир самолета Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности

Пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности, сообщает «Москва 24». Путешественник был вынужден терпеть боль до конца полета, который длился около семи часов.

Как уточняет издание, двое туристов из Германии летели на рейсе из Денпасара в Окленд 16 апреля, но известно об этом стало сейчас. 47-летний мужчина пошел в уборную после того, как табло с требованием пристегнуть ремни отключили. Когда пассажир возвращался из туалета, самолет затрясло. В результате мужчина получил травмы.

В аэропорту путешественника встретили врачи, его госпитализировали. Приятель, с которым путешествовал пострадавший, рассказал, что медики диагностировали у мужчины перелом большеберцовой и малоберцовой костей: нога оказалась сломана практически пополам.

Пассажир «Уральских авиалиний» ранее подрался с экипажем на борту самолета в Краснодарском крае. Пассажиров рейса Москва — Сочи час держали в душном самолете. Когда несколько людей захотели выйти на свежий воздух, ситуация накалилась. Как рассказали пассажиры, у лайнера нашли неисправность перед вылетом, однако никого из самолета выпускать не стали. Кондиционеры при этом отключили.