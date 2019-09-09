Пассажир рейса Ереван — Москва авиакомпании «Сибирь» при посадке на борт самолёта заявил о бомбе в ручной клади. Об этом были немедленно проинформированы полиция и служба авиационной безопасности аэропорта.
Нарушитель общественного спокойствия был изолирован, его ручная кладь проверена, самолёт досмотрен. Никаких подозрительных предметов найдено не было.
Пассажир был доставлен в полицейский участок аэропорта Звартноц, сейчас ведётся расследование, — сказано в сообщении Комитета гражданской авиации Армении, размещённом в
Ранее News.ru писал, что в парижском аэропорту имени Шарля-де-Голля после анонимного сообщения о заложенной бомбе был досмотрен самолёт «Аэрофлота».