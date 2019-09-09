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Более 23 родственников американского актёра Сидни Пуатье пропали на Багамах после обрушившегося на острова урагана «Дориан». Об этом рассказал племянник актёра Джеффри.

По словам 66-летнего мужчины, он ждёт вестей о своих детях, проживающих во Фрипорте, и сестре Барбаре. Мы пока никого не нашли и ничего от них не слышали. Мы ищем их...