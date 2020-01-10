https://static.news.ru/photo/02c6e160-33a3-11ea-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Журналисты обнаружили твит одного из 176 погибших пассажиров украинского самолёта, разбившегося в Тегеране. Сообщение было опубликовано во время посадки на рейс.

Аспирант из Торонто иранского происхождения общался со своими подписчиками в последние минуты перед взлётом.

Думал, что война начнётся прямо перед вылетом. Простите меня за всё хорошее и дурное, что я совершил, — приводит перевод Life.

من پیشبینی کرده بودم دم پروازم جنگ بشه اقا خوبی بدی دیدید حلال کنید — sorush ab (@sorush_ab) 7 января 2020 г.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Расследованием инцидента занимается группа украинских и иранских специалистов. Бортовые самописцы Boeing 737 будут вскрыты 10 января лаборатории аэропорта Мехрабад. Если иранская сторона не сможет их расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины. По словам высокопоставленных должностных лиц иранской Организации гражданской авиации, на получение данных из чёрных ящиков может уйти до двух месяцев. Версия иранской стороны об авиакатастрофе — возгорание двигателей самолёта.

Межгосударственный авиационный комитет готов оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. Однако обращения об этом пока не поступало.

Украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам, писал NEWS.ru.