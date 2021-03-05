Ковид-паспорта могут появиться в Швеции к лету

https://static.news.ru/photo/79e0242a-7dbf-11eb-9e34-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Ковид-паспорта могут появиться в Швеции уже к началу массовых отпусков. Об этом заявил министр энергетики и информационных технологий Андерс Игеман.

Цель правительства — дать возможность получить цифровой сертификат о вакцинации, он должен быть готов к лету, — цитирует его ТАСС.

По его мнению, сегодня многие организации и компании требуют от клиентов тесты на COVID-19 и сертификаты на вакцинацию. Если появились вакцины, то такие требования вполне обоснованы, считает он.

Также, по мнению Игемана, свидетельство о прохождении вакцинации будет не только в бумажной форме. Оно должно «работать» на разных платформах, таких, как, например, мобильные телефоны и электронные кошельки.

Его главное предназначение — поездки за границу, а основным техническим требованием к нему является возможность его прочтения представителями контрольных органов и верификация подлинности. Власти исходят из того, что в будущем вакцинные паспорта станут одним из основных условий свободного перемещения по миру.

Ранее NEWS.ru писал, что руководители стран Европейского союза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС. Она отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь. По её словам, немецкие власти приняли решение о разработке подобного сертификата на национальном уровне.