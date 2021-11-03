Пашинян заявил об интересе к формату «3+3»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране будет интересен формат «3+3», если он привнесёт новую повестку. По словам представителя власти в интервью Общественному телевидению, армянской стороне интересны все региональные проекты, если только они не подменяют собой уже существующие.

Формат «3+3» интересен Армении, как и любой другой региональный проект, если он не подменяет собой другие уже существующие форматы. Если этот проект привнесёт новую повестку, то он интересен. Обсуждать же в его рамках ту повестку, которая обсуждается, например, в рамках Минской группы или рабочей группы по разблокировке коммуникаций, не имеет смысла, — сказал Пашинян.

Глава кабмина пояснил, что региональное сотрудничество отмечено в программе правительства как одно из важнейших направлений, а Армения заинтересована в любых проектах, которые открывают потенциал региона.

Ранее сообщалось, что Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнёрами создание механизма регионального сотрудничества «3+3». Такой формат предполагает участие Армении, Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Турции.