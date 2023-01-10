Пашинян заявил о важности практических шагов в отношениях с Анкарой

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Между Ереваном и Анкарой не только должны идти переговоры, но и предприниматься конкретные шаги, которые обеспечат динамику процесса, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он приветствовал устранение Турцией препятствий для осуществления прямых авиагрузоперевозок.

Турция заявила о снятии препятствий для начала прямых авиагрузоперевозок. Приветствую этот шаг. Важно, чтобы между странами происходили не только переговоры, но и события, которые обеспечат динамику переговоров. Важна динамика в отношениях, — сказал Пашинян.

Он также выразил надежду на то, что в скором времени граница Армении и Турции может быть открыта для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.

Кроме того, в регионе происходит изменение международных логистических цепей. Для международных грузоперевозок регион приобретает важность. Открытие армяно-турецкой границы и железной дороги получает глобальное значение. Надеюсь, что получим возможность двигаться по этому пути, — сказал премьер-министр.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что успешный диалог по налаживанию отношений между Ереваном и Анкарой может положительно повлиять на переговоры между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, успеху в переговорах с Азербайджаном «мешает максималистская позиция» Баку.