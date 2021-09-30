Пашинян заявил о развитии оборонных возможностей Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что власти страны будут уделять особое внимание развитию оборонных возможностей. Об этом он заявил на заседании правительства, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале. Он также отметил важность не только модернизации и переоснащения армянской армии, но и формирования благоприятной среды вокруг Армении.

Пашинян указал на усилия и стремление Еревана к мирной жизни в регионе.

Ереван будет стремиться к последовательной реализации повестки по открытию мирной эпохи для Армении и Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru), — отметил Пашинян.

По его словам, особую важность на сегодняшний день имеет разблокирование и развитие коммуникаций. Он убеждён, что решение этой задачи станет дополнительным стимулом для развития армянской экономики, обеспечения её роста и повышения привлекательности для иностранных инвестиций.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что карабахская проблема не решена. Для её урегулирования единственной площадкой переговоров остаётся Минская группа ОБСЕ. Он добавил, что карабахский вопрос не является территориальным требованием Армении. Речь идёт о проблеме самоопределения, о которой говорилось последние 30 лет.