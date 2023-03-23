Пашинян заявил о неприемлемости делимитации границы на условиях Баку

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российские миротворцы на блокпосту № 6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин

Премьер Армении Никол Пашинян выступил против делимитации границ с Азербайджаном на основе исторических карт, предоставленных Баку. По его словам, это требование азербайджанской стороны противоречит письменным договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи.

После заявлений, принятых в Праге и Сочи, которыми фиксируется, что границы советских республик превратились в государственные границы, Азербайджан продолжает говорить о делимитации на основе каких-то исторических карт, что абсолютно неприемлемо по той простой причине, что это противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне, — заявил премьер Армении.

23 марта Пашинян заявил, что мирное соглашение Баку и Еревана будет основано на письменных договоренностях, которые были официально утверждены ранее. По его словам, Армения продолжит заниматься укреплением систем безопасности в стране. По его словам, условия, которые ранее выдвигал президент Азербайджана Ильхам Алиев, практически нереализуемы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения в скором времени могут выйти на мирные договоренности благодаря усилиям Вашингтона по урегулированию регионального конфликта в Закавказье, на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.