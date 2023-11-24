Пашинян высказался о переговорах России и Армении на высшем уровне Пашинян: Армения надеется вскоре обсудить отношения с Россией на высшем уровне

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Ереван надеется в ближайшее время обсудить армяно-российские отношения на высшем уровне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан, трансляцию ведет Armenia Today. По его словам, армянская сторона ожидает взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств.

Мы эти вопросы обсуждаем, готовы продолжить и активизировать обсуждения, и надеюсь, в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне, — отметил он.

Ранее Пашинян заявил, что армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван будет делать всё, чтобы отношения с Москвой выстраивались на взаимном уважении.

До этого стало известно, что Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов в республике. Пашинян пояснил, что специальная комиссия обнаружила нарушения с российской стороны. Он напомнил о договоренности стран не вмешиваться во внутренние дела Армении и не допускать дестабилизации.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Ереван не изменит вектор своей внешней политики и останется союзником Москвы. Он добавил, что РФ сожалеет об отсутствии представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске.