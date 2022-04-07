Пашинян: статус Карабаха должен стать предметом переговоров с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства подчеркнул, что «вопрос окончательного статуса Карабаха» должен обсуждаться в рамках мирного соглашения с Азербайджаном. Он добавил, что Ереван заявлял о приемлемости азербайджанских предложений по миру. В то же время премьер подчеркнул, что в них не говорится о гарантиях безопасности народу Карабаха и о вопросе его статуса.

Должен сказать, что эти вопросы должны стать предметом будущих переговоров, — сказал премьер-министр Армении.

Он отметил, что на прошедшей накануне встрече в Брюсселе зафиксированы подвижки вперёд. По словам Пашиняна, в Брюсселе не удалось прийти к общему знаменателю в вопросе безопасности в Карабахе. Премьер добавил, что не стал настаивать, поскольку в таких обсуждениях должна участвовать и российская сторона.

В Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля состоялась встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По результатам переговоров стороны поручили главам МИД работу над подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы. Также была достигнута договорённость в вопросе формирования совместной пограничной комиссии к концу апреля, ее мандат будет предусматривать проведение делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.