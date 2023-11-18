Пашинян назвал угрозой продвигаемую Баку концепцию «Западного Азербайджана»

Фото: Kremlin.ru

НИкол Пашинян

Баку на высшем уровне называет Армению «Западным Азербайджаном», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване. По его словам, которые приводит РИА Новости, это усугубляет атмосферу недоверия между государствами.

Крайне подозрительно, что в Азербайджане при самом высоком покровительстве и, по сути, на официальном уровне Армению начали называть «Западным Азербайджаном». Эту концепцию изучают в школах, университетах, продвигают в СМИ. Для нас это кажется подготовкой к новой агрессии против Армении и является одним из основных препятствий мирному процессу, — сказал Пашинян.

Ранее он заявил, что Ереван и Баку договорились об основных принципах мирного соглашения. При этом, по его словам, Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что некоторые страны Европейского союза, такие как Франция, начали программу милитаризации в Армении. По его словам, Баку считает эту программу вредной. Гаджиев добавил, что Азербайджан стремится к построению новой справедливой архитектуры региональной безопасности с признанием территориальной целостности.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад активно «обхаживает» Армению. По его словам, это делается для того, чтобы настроить республику против РФ. При этом, как подчеркнул министр, Москва свободна от предубеждений против партнеров, которых выбирает Армения, и Ереван может самостоятельно определять свой курс.