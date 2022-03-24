Пашинян рассказал об угрозе гуманитарной катастрофы в Карабахе

Карабах оказался на пороге гуманитарной катастрофы из-за перекрытия газоснабжения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Он заявил, что подобные действия помогают мировому сообществу понять истинное положение в вопросе карабахского конфликта.

Арцах (армянское название Карабаха — прим. NEWS.ru) намеренно лишён возможности отапливать свои дома, детские сады и больницы. Этого достаточно, чтобы понять, что в результате действий Азербайджана Арцах находится на грани гуманитарной катастрофы, — заявил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что перекрытие газоснабжения в Карабахе показывает, что Баку «пытается завершить свою политику этнической чистки в отношении армянского населения».

Ранее в МИД Армении заявили, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Карабаха, что ведёт к гуманитарной катастрофе. По сообщениям армянского внешнеполитического ведомства, 120 тысяч жителей остались без газа. Ереван призвал международное сообщество к незамедлительной реакции на подобные действия Баку для предотвращения гуманитарного кризиса.

На это Баку обвинил Ереван во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана. Азербайджанская сторона призвала страну к выполнению имеющихся обязательств для обеспечения мира и безопасности в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.