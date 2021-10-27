Пашинян рассказал об отношении Еревана к Зангезурскому коридору

Разговоры о логике открытия коридоров лишь углубляют атмосферу вражды в регионе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте. Он напомнил, что трёхстороннее заявление по Карабаху предусматривает разблокирование региональных коммуникаций и Армения эту идею поддерживает.

По его словам, в определённой очерёдности должны быть открыты и задействованы железнодорожные пути и автомобильные дороги, которые когда-то существовали.

Открытие коммуникаций должно иметь логику восстановления мира и безопасности. Сейчас обсуждаются маршруты этих дорог, которые должны предопределить мир, а не конфликт в регионе, — сказал Пашинян.

По его словам, подобные экономические связи дадут определённые гарантии мира и безопасности. На настоящий момент обсуждается вопрос маршрутов будущих грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заложил фундамент Зангезурского коридора. Речь идёт об автомобильной дороге Горадиз — Джабраил — Зангилан — Агбенд. Как сообщается, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал лидеров стран о проводимых работах.

Как заявлял турецкий лидер, Зангезурский коридор поможет жителям Армении свободно перемещаться в Россию и по миру. По его мнению, урегулирование конфликта в Карабахе принесёт огромную пользу региону. Также он подчеркнул, что от прекращения войны на этой территории выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир в целом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.