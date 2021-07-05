Пашинян рассказал о роли США в урегулировании конфликта в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван придаёт большое значение посреднической роли США в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в том числе по Карабаху. Об этом сообщает «Интерфакс».

Придаём большое значение активной посреднической роли США в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и однозначно чёткой позиции по окончательному уточнению статуса Карабаха, — заявил Пашинян в поздравительном послании главе Белого дома Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

Армянский политик выразил уверенность, что вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ карабахский вопрос будет урегулирован всеобъемлюще и справедливо. Он добавил, что в Ереване готовы углублять и расширять двусторонние отношения в рамках стратегического диалога.

По словам Пашиняна, американская администрация подтвердила свою приверженность роли международного лидера в укреплении демократии, верховенства закона и защиты прав человека и фундаментальных свобод.

Ранее политик назвал причину поражения Армении в ходе конфликта в Карабахе. По его словам, к этому привели проблемы в политической и экономической сферах, но, возможно, от страны отвернулся бог, как написано в 12-м псалме.

В ночь на 10 ноября 2020 года лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.