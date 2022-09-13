Пашинян провел телефонную беседу с Путиным из-за ситуации с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Путиным из-за обострения на границе с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Причиной разговора стало обострение ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в правительстве Армении.

Премьер-министр представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия, - говорится в сообщении.

Там также добавили, что Пашинян охарактеризовал действия азербайджанской стороны как недопустимые. Премьер-министр Армении подчеркнул "важность адекватной реакции международного сообщества".

При этом в правительстве Армении отметили, что руководители двух государств договорились поддерживать оперативную связь.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами.Под обстрелы попали города, где отдыхает большое число иностранных туристов. Кроме того, есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.