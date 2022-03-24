Пашинян призвал к незамедлительным мирным переговорам между Баку и Ереваном

Ереван считает, что мирные переговоры с Баку должны начаться незамедлительно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. При этом он отметил, что азербайджанская сторона не согласилась на одно из ключевых предложений Еревана — зеркально отвести войска.

Мы так и не поняли, хочет ли Азербайджан открытия региональных коммуникаций. Если да – то мы готовы, — сказал Пашинян.

По его словам, стороны первостепенно должны также работать над запуском процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Пашинян подчеркнул, что предложения Баку приемлемы для Еревана, но они были дополнены и переданы в ответ.

Премьер-министр обвинил Баку в попытках отвлечь Ереван от мирной повестки, которые могут повлечь за собой эскалацию новых войн.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.