https://static.news.ru/photo/790c5454-abed-11eb-8988-96000091f725_660.jpg Фото: nikol.pashinyan/facebook.com

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян привился от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В понедельник, 3 мая Пашинян и его супруга Анна, сделали прививку от коронавируса. Какую именно вакцину ввели политику и его жене не сообщается.

Кроме того, Пашинян призвал жителей Армении вакцинироваться от COVID-19 и активнее обращаться за помощью в поликлиники. По его мнению, в этом году многие страны начнут вводить ограничения в отношении непривитых.

Ранее Пашинян отметил, что армянские власти надеются на покупку большого объёма российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он объяснил это высокой эффективностью вакцины. Первая партия будет состоять из 15 тысяч доз, но Армении нужно больше миллиона, добавил он.