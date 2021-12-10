Пашинян предложил увеличить долю расчётов в национальных валютах в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым увеличить долю расчётов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС. По его словам, важным аспектом евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия ЕАЭС должно стать развитие внутреннего рынка союза. Об этом политик заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Нам также следует воплощать в жизнь стратегическую задачу постоянного увеличения доли национальных валют в расчётах по торговым сделками внутри ЕАЭС. Текущее инфляционное явление и рост цен во всём мире в очередной раз подтверждают эту необходимость, — сказал премьер.

По его словам, ещё одним ключевым направлением является расширение горизонтов международного сотрудничества и создание сети торгово-экономических связей. Он обратил внимание на заинтересованность в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с пандемией коронавируса стимулирует страны ЕАЭС к партнёрству в фармацевтике. Он добавил, что партнёры смогли повысить темпы вакцинации от COVID-19 благодаря российским технологиям.