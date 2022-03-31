Пашинян подтвердил встречу с Алиевым в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства подтвердил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 6 апреля. Отмечается, что стороны продолжат обсуждение вопросов, поднятых на встрече сторон 14 декабря прошлого года.

Ранее в ЕС состоялась встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Сообщается, что в частности обсуждались вопросы подготовки к предстоящей встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами Азербайджана и Армении. Также Ереван и Баку обсудят вопросы, связанные с перспективами заключения мирного соглашения.

Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.