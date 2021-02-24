Пашинян перекладывает ответственность за поражение на Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», что не позволило применить их в ходе осеннего обострения в Нагорном Карабахе. Риторика армянского руководителя, впрочем, вполне вписывается в его прежний курс, в рамках которого он избрал тактику лавирования между Россией и Западом.

Заочная дискуссия по поводу российских ОТРК началась с заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который рассказал, что Ереван мог бы использовать «Искандеры» уже на четвёртый день осеннего обострения, которое в Баку уже назвали Отечественной войной, в Нагорном Карабахе. Экс-глава государства также добавил, что «Искандеры» могли поразить и объекты нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана.

Пашинян, однако, воспринял эти заявления как личный упрёк и переложил всю ответственность на российских разработчиков.

Пусть [Саргсян] задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например? — заявил армянский премьер в интервью сайту 1in.am.

Такого рода заявление не стало сюрпризом: Пашинян, несмотря на декларируемую им приверженность прокремлёвской позиции, давно известен откровенными антироссийскими шагами. Именно он сквозь пальцы смотрел на выступления в Армении различного рода радикалов, а тот факт, что Москва выступила главным медиатором в ходе осеннего обострения в Нагорном Карабахе, очевидно, лишь усилил эти тенденции.

Проблема для армянского премьера, впрочем, от подобной риторики не исчезает: в Армении многие по-прежнему считают, что именно Пашинян «сдал» Карабах, и возлагают вину за поражение именно на него, а не российскую технику, которую, к слову, Москва поставляет и Баку. Попытка же принизить достижения вооружений лишь обострит и без того нестабильные взаимоотношения Кремля и Еревана.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как напомнил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, в последнее время в Армении всё чаще звучат заявления высокопоставленных представителей различного уровня — и в данном случае Пашиняна — с обвинениями в неэффективности российского вооружения, которое поставлялось в Армению в последние годы. По мнению аналитика, такая риторика — политически мотивированная и не имеет ничего общего с действительностью.

Это внутриармянские политические «разборки», схватка за власть, внутри которой Пашинян и его политические оппоненты, в данном случае Серж Саргсян, обмениваются «любезностями». Очень плохо, что в этих внутриармянских разборках используется и тема неэффективности российского оружия, что абсолютно не соответствует действительности. А все поставленные в Армению системы вооружения — абсолютно эффективны и отвечают критериям войны нового столетия. Игорь Коротченко директор Центра анализа мировой торговли оружием директор Центра анализа мировой торговли оружием

По мнению эксперта, главная причина «обвинений» Пашиняна в том, что Армения не смогла успешно применить российские системы из-за слабой профессиональной подготовки армянских военнослужащих, а теперь «переводит стрелки» на Москву.

Армия, где 10 тысяч дезертиров было за полтора месяца войны, не может применять оружие высокоточное, она может только тактически непрерывно отступать. Поэтому уровень профессиональной подготовки крайне низкий. Российскую матчасть армянская армия не знала, эффективно использовать не смогла, а теперь переводит стрелки на низкое качество российского оружия, — считает Коротченко.

Москва по горячим следам воздержалась от официальной реакции на слова Пашиняна, но, очевидно, в Кремле прислушаются к очередному сигналу из противоречивого Еревана и продолжат сдержанный курс относительно Армении.