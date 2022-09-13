Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Фото: Никол Пашинян Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабинета министров.

Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества, — говорится в сообщении.

В свою очередь Макрон счел неприемлемым продолжение эскалации напряженности. Он отметил необходимость разрядки обстановки между двумя странами.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых в результате обстрелов на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. Пресс-секретарь ведомства Арам Торосян обвинил Баку в применении артиллерии и беспилотников для нанесения ударов по позициям военных Армении.