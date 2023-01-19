Пашинян заявил, что Баку устроил провокации в Лачинском коридоре Пашинян в разговоре с Блинкеном обвинил Баку в провокациях вокруг Лачинского коридора

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора пожаловался госсекретарю США Энтони Блинкену на действия Баку в ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. В частности, глава правительства заявил, что Азербайджан нарушил свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, России и Азербайджана.

Собеседники обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр отметил, что блокадой Лачинского коридора Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям и фактически нарушил свое обязательство в рамках Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, — говорится в сообщении.

В ответ госсекретарь США «подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и отметил готовность США продолжать способствовать решению этой проблемы».

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также защиты прав и безопасности народа Карабаха.

Ранее Европарламент в ходе пленарного заседания 18 января принял резолюцию «Реализация общей внешней политики и политики безопасности: годовой отчет 2022 года», одним из пунктов которой стало осуждение блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Евродепутаты заявили, что этот шаг нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и может спровоцировать гуманитарный кризис для народа Карабаха. В связи с этим Европарламент потребовал, чтобы власти Азербайджана немедленно восстановили свободное передвижение по Лачинскому коридору.